Piove sul bagnato in casa Roma che pareggia sul campo del Monza e vede allungarsi la lista dei calciatori indisponibili in vista della sfida contro l’Inter in programma sabato.

I sicuri assenti sono gli infortunati Karsdorp, Kumbulla, Llorente e Smalling ai quali si sono aggiunti Celik per squalifica, espulso nell’ultimo turno, e quindi El Shaarawy che rischia un lungo stop. La buona notizia arriva dal rientro di Matic che ha scontato il turno di squalifica, mentre saranno da valutare nelle prossime ore Wijnaldum, Belotti e soprattutto Dybala, che contro il Monza è tornato in panchina senza la possibilità di scendere in campo e ha rimediato un’ammonizione che lo fa entrare in diffida.

Al momento le scelte di Mourinho ruotano dunque tutte attorno alla Joya, senza dubbio il più atteso. Altrimenti per il resto la formazione può considerarsi già fatta con Rui Patricio in porta, Mancini, Cristante e Ibanez in difesa, Zalewski e Spinazzola sulle fasce. A centrocampo Matic con Bove e Pellegrini, mentre in attacco Abraham e, nel caso in cui dovesse farcela, Dybala appunto.

Per quanto riguarda Mourinho invece, protagonista in conferenza stampa con uno sfogo sull’arbitro Chiffi che ha irritato i vertici arbitrali, è stata aperta un’indagine ma secondo Sky non ci sarebbero i tempi tecnici per arrivare ad una squalifica che gli farebbe saltare la partita con l’Inter. Per questo salvo colpi di scena sarà in panchina sabato.