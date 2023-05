Il minuto 36 di Hellas Verona-Inter 0-6 non è stato solamente il momento in cui Hakan Calhanoglu ha deciso di realizzare uno dei gol più belli della stagione. Il momentaneo 0-2, infatti, è stato seguito da una piccola discussione che ha visto protagonisti l’arbitro Daniele Orsato e Marcelo Brozovic, per poi allargarsi anche al tecnico dell’Inter Simone Inzaghi.

Il direttore di gara, ricostruisce Tuttosport, sarebbe andato dall’allenatore chiedendogli di calmare il suo centrocampista, fin troppo animato nelle proteste in quella prima mezz’ora di partita. Temendo ripercussioni disciplinari, Inzaghi avrebbe quindi intimato a Brozovic di smetterla, trovando anche la sponda di alcuni suoi compagni in campo – in primis Handanovic – che hanno calmato il numero 77.

In tutto questo, le immagini della regia hanno poi indugiato sulla dirigenza interista, completamente immobile con gli occhi sbarrati alla vista della perla di Calhanoglu. Difficile capire se l’espressione attonita di Marotta, Ausilio e Zanetti sia stata causata dalla rete del turco o, appunto, dall’episodio raccontato sopra. Anche se, vista la meraviglia creata da Hakan, ci piace pensare che fosse semplice stupore per il gesto tecnico di campo.