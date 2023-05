Piccolo sospiro di sollievo in casa Inter dopo l’infortunio di Robin Gosens, caduto male in occasione del gol del 2-1 nella vittoria in rimonta sulla Lazio domenica scorsa. Esclusa la necessità di sottoporsi ad un intervento alla spalla, l’esterno tedesco si è sottoposto oggi a risonanza magnetica sotto la supervisione dello staff medico nerazzurro. Ad oggi per Gosens si prevede una decina di giorni di stop con l’obiettivo di rientrare per Inter-Sassuolo, proprio prima del ritorno della semifinale di Champions League contro il Milan. Salterà dunque Verona, Roma e l’andata della semifinale contro i rossoneri.