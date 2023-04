Skriniar OPERATO! Il comunicato UFFICIALE dell’Inter

Arrivano pessime notizie per il mondo Inter in merito alle condizioni fisiche di Milan Skriniar. Il difensore slovacco, infatti, è stato sottoposto ieri a un’operazione chirurgica. Un aggiornamento importante, che potrebbe mettere a rischio anche il suo futuro trasferimento al PSG. Già nelle scorse ore, infatti, erano emersi alcuni dubbi dei parigini sulla sua condizione fisica.

Lo ha riportato il sito del club, tramite un comunicato ufficiale. Ecco il testo:

LEGGI ANCHE 5 volte derby di Milano! Sarà record di incontri stagionali tra Inter e Milan

“Milan Skriniar è stato sottoposto nella giornata di ieri a intervento chirurgico endoscopico al rachide lombare, presso la “Clinique du Sport” di Merignac. Per il difensore nerazzurro seguirà programma riabilitativo nelle prossime settimane”.

Skriniar ha parlato dell’operazione, tramite una storia sul proprio profilo Instagram, affermando di aver preso la decisione di comune accordo con l’Inter, in modo da poter tornare in campo il prima possibile. Il mondo nerazzurro spera di poter riavere a disposizione al più presto, specie ora che la lotta si fa serrata sia in campionato, sia in Champions League.