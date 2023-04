1 di 6

L’ANALISI DI INTER-BENFICA

Inter-Benfica 3-3 è stata una gara rocambolesca, nella quale, però, il risultato passa totalmente in secondo piano rispetto al traguardo raggiunto dagli uomini di Inzaghi: i nerazzurri tornano in semifinale dopo 13 anni dall’ultima volta. Sarà Euroderby, a 18 anni dall’ultimo e a 20 da quello in semifinale. Prima di buttarsi a capofitto nel doppio confronto con il Milan, però, andiamo a vedere le cinque cose che abbiamo imparato dalla sfida di San Siro.

SCORRI LE SCHEDE >>>