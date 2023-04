Sarà una stagione da record, a prescindere dai risultati finali. Già, perché qualunque sarà l’esito in campionato, in Coppa Italia e soprattutto in Champions League, sia in caso di massima gloria che di totale disfatta, quest’annata sarà ricordata per un record: Inter e Milan si affronteranno per la quinta volta, non era mai accaduto nella storia.

Anche nei precedenti euroderby, nel 2003 e nel 2005, i confronti tra le due milanesi si limitarono alle due partite in campionato e in Europa. Lo stesso è accaduto quando le squadre si sono affrontate in altre competizioni nazionali, come un anno fa con la doppia sfida in Coppa Italia e in Serie A. Ma mai si è verificata la situazione che si delineerà nelle prossime settimane: Inter e Milan si troveranno faccia a faccia per il round numero 5. Dopo i due derby “canonici”, all’andata terminato 3-2 in favore dei rossoneri e al ritorno 1-0 per i nerazzurri, e quello in Supercoppa, stravinto dalla squadra di Inzaghi con un netto 3-0, sarà tempo di un nuovo, duplice euroderby. I due incontri, in programma il 10 e il 16 maggio, entreranno quindi nella storia. A prescindere dal risultato finale.