Barella, tensione alle stelle: sogna il 2010 e cerca il gol nel Derby

L’aria comincia a essere più tesa e anche il battito del cuore diventa via via più forte. Il Derby si avvicina, il quarto e il quinto stagionale, ma questa volta in un palcoscenico prestigioso, come quello della semifinale di Champions League. Un appuntamento che mancava all’Inter dal 2010, quando poi finì in gloria. Barella spera possa finire allo stesso modo.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, il centrocampista nerazzurro è molto teso e concentrato in questi giorni, voglioso di vincere il doppio confronto con il Milan, per riportare l’Inter in finale dopo 13 anni.

Proprio Barella, che nell’anno del Triplete era un tredicenne tifoso nerazzurro, vuole avere stampate nella memoria i ricordi di quel successo: in questi giorni, allora, starebbe osservando con attenzione le immagini che ricordano quell’annata presenti ad Appiano Gentile, chiedendo, inoltre, a chi c’era nello staff di raccontargli quali erano le sensazioni di quel periodo.

Barella vuole regalare nuovamente al popolo nerazzurro quel sogno. Il centrocampista sta vivendo una grande stagione in Champions League e con il Benfica ha segnato due gol molto importanti. Ora, spera di poter essere decisivo anche contro il Milan, sebbene non sia ancora mai riuscito a segnare in un Derby.

L’opinione di Passione Inter

Barella è il cuore dell’interismo e il racconto di questi giorni pre-partita certifica ulteriormente questo suo status. Ora che è tornato in forma, dopo alcune settimane di appannamento, coincise non a caso con un calo generale della squadra, la mezz’ala sarda è di nuovo decisiva con le sue qualità peculiari dalle sue prestazioni dipenderà molto del passaggio del turno dei nerazzurri.