L’Inter non dribbla MAI: nerazzurri agli ultimi posti in Europa!

L’Inter non ha il dribbling tra le sue migliori caratteristiche, questo è evidente. Gli uomini di Inzaghi non hanno giocatori in grado di saltare l’uomo con continuità e preferiscono attaccare attraverso fitte trame di passaggi. Il dato statistico, però, evidenzia come questa sia una lacuna della rosa, da sistemare, magari, durante la prossima finestra di mercato.

I nerazzurri, infatti sono ultimi nel campionato italiano per numero di dribbling a partita: 5.9 (dati WhoScored). La prima della Serie A, il Milan, ne ha quasi il doppio (9.8). Il migliore dribblatore dell’Inter è Barella, 23° nella classifica del campionato italiano, con 1.2 dribbling a partita (Laurienté, primo, ne effettua 2.5).

Se si estende il dato all’Europa, lo scenario è ancora più negativo: nei 5 principali campionati europei, l’Inter è al 93° posto su 98, davanti solo al Getafe, all’Ausburg, allo Schalke 04, al Bochum e all’Union Berlin. Il Bayern Monaco, primo in classifica ha una media di 13.7 dribbling effettuati a partita.