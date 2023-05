Buone notizie dall’infermeria nerazzurra a poco più di 48 ore dall’andata della semifinale di Champions League contro il Milan. Come riferisce Sky Danilo D’Ambrosio ha completamente superato l’affaticamento muscolare al polpaccio e ha svolto l’allenamento di oggi con il resto dei compagni. Può considerarsi dunque recuperato e a disposizione per il derby di mercoledì, nel quale dovrebbe comunque andare in panchina.

Qualche giorno in più ci vorrà invece per Robin Gosens. Il tedesco ha svolto una parte del lavoro con i compagni e dopo l’infortunio alla spalla rimediato contro la Lazio spinge per tornare in fretta. In casa interista però c’è cautela e al momento l’obiettivo più concreto sembra la presenza sabato contro il Sassuolo per poi esserci nel ritorno col Milan il 16 maggio.