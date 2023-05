È corsa aperta per il Pallone d’Oro 2023. Le votazioni in arrivo ad agosto, a diversi mesi di distanza dal Mondiale in Quatar, ed il finale di stagione con la Champions League e le grandi manifestazioni in tutto il Continente che vanno verso la conclusione possono lasciare spazio a qualche sorpresa.

Il portale Goal.com durante la stagione aggiorna periodicamente il proprio Power Ranking, tentando di prevedere in anticipo quale potrà essere la classifica finale del premio per il miglior calciatore dell’anno. Nell’ultimo aggiornamento pubblicato oggi, il favorito per la vittoria finale rimane sempre Lionel Messi, seguito da Haaland e Mbappé. Nella lista dei 20, però, c’è spazio anche per due interisti: Nicolò Barella al 16esimo posto e Lautaro Martinez al 20esimo.

Ecco la classifica: