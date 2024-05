Nuovo presidente Inter: “Non sarà una scelta di facciata”

Da ieri è ufficialmente iniziata l’era Oaktree in casa Inter. Con un comunicato diffuso in mattinata il fondo statunitense ha annunciato di aver escusso il pegno sulle azioni di Suning, subentrando come nuovo proprietario del club.

Oaktree che non ha fatto mancare immediatamente la sua presenza a Milano. Nel pomeriggio, infatti, è andata in scena la primissima riunione con il manager Alejandro Cano e il legale Katherine Ralph, insieme ai due amministratori delegati interisti Beppe Marotta e Alessandro Antonello.

Ieri, tra l’altro, è decaduto il CdA con le dimissioni dei consiglieri di area Oaktree Carlo Marchetti e Amedeo Carassai. Nell’assemblea dei soci prevista per inizio giugno verrà eletto il nuovo consiglio e nominato un nuovo presidente. Quest’ultimo, secondo La Gazzetta dello Sport, “sarà un uomo del fondo e non una scelta di facciata”.