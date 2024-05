Zhang rompe il silenzio: c’è la risposta al post di Dimarco

Steven Zhang rompe il silenzio o almeno lo fa via social, dove ha deciso di rispondere al post su Instagram di Federico Dimarco, che lo ringraziava per tutto il percorso svolto insieme. Il presidente uscente nerazzurro ha voluto rispondere al suo numero 32 e lo ha fatto in maniera sintetica ma molto sentita, con un semplice commento: “Fede, ti voglio bene” con tanto di cuore. Vedremo se nelle prossime ore ci saranno altri tributi a Zhang da parte dei calciatori dell’Inter. Di seguito il post di Dimarco con la risposta di Steven: