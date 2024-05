Ora c’è anche l’Inter: tutte le proprietà americane in Serie A

Il cambio di proprietà in casa Inter è stato ufficializzato: il fondo Oaktree, con sede centrale a Los Angeles, diventa la nuova guida del club e sostituisce il gruppo cinese Suning. Si tratta dei primi proprietari americani nella storia del club nerazzurro, il quale si unisce a una folta schiera di squadre di Serie A sulle quali sventola la bandiera dello zio Sam. Sono sei, infatti, le altre proprietà a stelle e strisce nel campionato italiano. E non occorre andare geograficamente lontani per trovare la prima.

1) Il Milan è controllato da RedBird Capital Partners, con a capo Gerry Cardinale, dal 2022. Il fondo era stato proceduto da altri americani, ovvero Elliott, il quale aveva escusso il pegno nel 2018 dal cinese Yonghong Li.

2) La Roma è della famiglia Friedkin, con Dan e Ryan coinvolti nella gestione del club giallorosso. Il cambio di proprietà si è verificato nel 2020, quando la società capitolina è stata venduta dall’italo-americano James Pallotta.

3) L’Atalanta è posseduta al 55% da una cordata di imprenditori con a capo Stephen-Pagliuca, co-chairman di Bain Capital (società accostata in passato anche all’Inter), dal 2022. ll restante 45% è ancora di proprietà dei Percassi.

4) La Fiorentina è stata comprata nel 2019 dall’istrionico Rocco Commisso, fondatore di proprietario di Mediacom, il quale ha acquistato la società viola dopo la lunga era Della Valle.

5) Il Genoa è passato nel 2021 a 777Partners, società di investimenti privati, anche se la carica presidenziale è rimasta italiana, con la nomina di Alberto Zangrillo. La trattativa ha posto fine ai 18 anni di proprietà di Enrico Preziosi.

6) Il Parma è riuscito a centrare la promozione in Serie A anche grazie agli investimenti profusi dall’imprenditore Kyle Krause, il quale ha acquistato il club emiliano nel 2020 dopo anni di confusione societaria.