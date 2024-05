Dimarco saluta Zhang: “Non dimentico ciò che hai fatto per me”

È Federico Dimarco il primo giocatore dell’Inter a salutare Steven Zhang, dopo il cambio di proprietà ufficializzato oggi e il passaggio al fondo Oaktree. L’esterno sinistro nerazzurro ha dedicato al presidente uscente un messaggio su Instagram con a corredo delle foto che li ritraggono insieme. Questo il testo:

“Grazie Steven. Non dimenticherò mai quello che hai fatto per me e per i nostri colori. Tutti insieme abbiamo riportato l’Inter dove merita di stare e questo rimarrà per sempre“.