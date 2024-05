È asta per Satriano: tre club esteri su di lui

Martin Satriano è fra i giocatori di proprietà dell’Inter attualmente in prestito con cui la dirigenza nerazzurra punta a monetizzare, in modo da poter investire i proventi sul calciomercato in entrata. La punta uruguaiana, in prestito al Brest nell’ultima stagione, farà ritorno alla base dal prossimo 1° luglio ma i nerazzurri si guardano già intorno.

Sul classe 2001, secondo quanto riporta Matteo Moretto su X, ci sono almeno tre squadre: due dalla Liga e una dalla Bundesliga. Nei giorni scorsi, infatti, il Betis ha avviato i primi sondaggi, incontrando però distanza sulla formula: gli andalusi vogliono un prestito con diritto di riscatto, l’Inter punta alla cessione a titolo definitivo. I sondaggi sono arrivati, sempre dalla Spagna, anche dal Valencia.

Per quanto riguarda la Germania, lo Stoccarda ha manifestato interesse nei confronti di Satriano, contattando proprio i nerazzurri nelle ultime ore. Marotta e Ausilio sperano, naturalmente, che intorno all’uruguaiano si scateni un’asta.