La dura risposta di Sabatini a Thuram: “L’Inter rifletta”

Sandro Sabatini risponde al video sfottò di Marcus Thuram pubblicato ieri, nel quale il francese ricordava le “profezie” estive del giornalista seguite dalle giocate migliori della sua stagione. Questa la risposta durante OcwSport:

“Un vip, un personaggio, una star da milioni di follower sui social, con questa cosa smuove una tempesta di messaggi e di odio che secondo me – se l’avesse calcolata un attimo prima – lui stesso non l’avrebbe fatta. È un episodio su cui anche la società dovrà riflettere, perché lasciare la comunicazione social in maniera troppo giovanile ai giocatori, non credo sia tanto appropriato“.