Mercato, il Messi bis spinge Kessie verso l’Inter?

Che l’Inter, soprattutto nella persona di Piero Ausilio, abbia un debole per Frank Kessié è noto sin dai tempi dell’Atalanta. Il centrocampista ivoriano sarebbe sicuramente un rinforzo importante per il centrocampo nerazzurro, a cui manca un profilo forte fisicamente e che possa garantire degli “strappi”. E a venire in aiuto dell’Inter potrebbe pensarci indirettamente Messi.

Sono settimane di grande fermento infatti in casa Blaugrana, visto che pare che l’intento per la campagna acquisti estiva sia quello di riportare a casa il “figliol prodigo” argentino. Per farlo però, viste anche le misure sul tetto salariale vigenti in Liga, il club catalano dovrà tagliare in modo considerevole il monte ingaggi e anche cedere qualche esubero di spicco.

Stando a quanto riportato da Corriere dello Sport, la società avrebbe già convocato Kessié per proporre una riduzione considerevole dell’ingaggio al centrocampista. Proposta che naturalmente al momento sarebbe stata rifiutata. Questo però potrebbe facilmente portare a un muro contro muro, con il centrocampista messo sul mercato. E in quel caso l’Inter, come anche diverse squadre di Premier League, sarebbe in agguato.