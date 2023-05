Ancora con un tutore per sostenere il braccio dopo la lussazione della spalla nella sfida contro la Lazio, Robin Gosens è tornato ad allenarsi con il gruppo almeno per una parte dell’allenamento di oggi ad Appiano Gentile. A meno di 48 ore dalla gara d’andata della semifinale di Champions League l’esterno tedesco scalda i motori e sembra intenzionato ad esserci contro il Milan.

Poco fa infatti il giocatore ha pubblicato su Instagram una sua foto in allenamento scrivendo: “Di nuovo in pista. Giusto in tempo per la partita di mercoledì” con tanto di hashtag che recita “dedizione al lavoro”.

A questo punto potrebbero essere in rialzo le chance di rivederlo quantomeno in panchina mercoledì, anche se la gara col Sassuolo sabato sembra l’obiettivo più concreto.