Ferran Torres lontano dal Barcellona. Dalla Spagna: “L’Inter c’è”

Non avendo a disposizione grandi risorse economiche, il mercato dell’Inter sarà fatto, molto probabilmente, di opportunità. Una di queste potrebbe essere Ferran Torres, il cui futuro al Barcellona sembra essere abbastanza in bilico.

Come riportato dal sito spagnolo Sport, i blaugrana dovranno cedere alcuni elementi e l’esterno spagnolo, sempre meno centrale nel progetto di Xavi, potrebbe essere uno di questi. In Italia, sul giocatore c’è l’Inter, ma anche la Juventus; mentre, dalla Premier League, si registra l’interesse dell’Aston Villa. Ferran Torres, infine, piace anche all’Atletico Madrid di Simeone.

L’opinione di Passione Inter

Difficile pensare a un ruolo per Ferran Torres nell’attuale scacchiere tattico dell’Inter. Al tempo stesso, la guida tecnica per la prossima è ancora da decidere e lo spagnolo è un calciatore dal talento indubbio, anche se non è sempre è stato in grado di dimostrarlo in carriera. Investire tanto su di lui sembra una scelta poco sensata, ma, nel caso ci fossero condizioni economiche favorevoli, l’occasione potrebbe diventare golosa.