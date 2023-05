L’Inter punta tutto su Lautaro: a segno negli ultimi due Derby

L’Euroderby sarà il punto più alto della rivalità tra Inter e Milan, riaccesasi con forza in questi ultimi anni dopo un periodo in cui entrambe le squadre milanesi erano un po’ finite ai margini del grande calcio. Lautaro Martinez conosce bene l’importanza di queste sfide.

Contro i rossoneri, il Toro è andato a segno 5 volte in 11 partite, con la macchia del rigore sbagliato nella sfida d’andata dello scorso campionato. In ogni caso, negli ultimi due precedenti, in Supercoppa e in campionato, Lautaro è stato decisivo, andando a segno in entrambe le partite: nella sfida di Riad ha chiuso la gara con un 3-0 delizioso, di esterno; in Serie A il suo colpo di testa ha permesso all’Inter di vincere.

L’attaccante argentino spera di ripetersi anche in Champions League, in una doppia sfida che potrebbe permettergli di scrivere un’altra pagina importante della sua avventura nerazzurra. Che, in ogni caso, continuerà: come riporta Tuttosport, infatti, Lautaro è un pilastro inamovibile dell’Inter, nonostante il profondo rinnovamento che attende la rosa in estate. Zhang vuole mantenere la rosa competitiva e il Toro è uno dei pilastri di questo progetto.