Skriniar-PSG, trattativa a rischio? Dalla Francia: “Serve una visita”

Il mancato passaggio di Skriniar al PSG avrebbe del clamoroso. Va anche detto come l’infortunio che lo sta tenendo fuori sembri molto serio. Non a caso, la data del suo rientro continua a slittare di settimana in settimana. Normale, dunque, che i parigini vogliano capire bene quali siano le condizioni dello slovacco. Tuttavia, un eventuale ripensamento sul trasferimento sarebbe un evento con pochi precedenti.