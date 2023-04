Cds – Barella piace alle big: senza Champions c’è l’ipotesi addio

Discutere di un possibile addio di Barella, in questo momento, è alquanto doloroso. Viene difficile credere che l’Inter non provi a trattenerlo in tutti i modi, ma è anche vero che le condizioni economiche del club potrebbero obbligare alla cessione, nel caso non arrivassero i soldi della Champions League. Per questo motivo la qualificazione va ottenuta in ogni modo, o tramite campionato o, addirittura, riuscendo a conquistare la Coppa dalle grandi orecchie.