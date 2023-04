Simone Inzaghi è ufficialmente entrato nella storia dell’Inter. Il tecnico piacentino, infatti, è solo il sesto allenatore nerazzurro a raggiungere la semifinale di Champions League. Un grande traguardo, che certifica l’eccezionale percorso europeo della sua squadra.

Prima di lui, sono riusciti in questa impresa solo Herrera, Invernizzi, Bersellini, Cuper e Mourinho. Quest’ultimo e Il Mago sono anche riusciti a vincerla. Chissà che Inzaghi non riesca a iscriversi anche a questo ristrettissimo club nel prossimo futuro.

Intanto, il tecnico si gode il traguardo raggiunto: una piccola rivincita per le molte critiche ricevute, anche se, come ricordato nel post-partita, il tecnico non vuole ascoltarle, focalizzato solo sul lavoro quotidiano. Ora ne servirà ancora di più: il sogno Champions è a un passo.