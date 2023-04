A pochi minuti dal termine di Inter-Benfica 3-3, Inzaghi ha parlato ai microfoni di Prime Video e per commentare lo storico passaggio del turno.

Ecco le sue parole:

QUALIFICAZIONE – “C’è grande felicità perché è una serata importante per tutta l’Inter. Una grande partita e abbiamo meritato nel doppio confronto, contro una squadra che in 8 mesi aveva perso solo 2 partite. I ragazzi hanno fatto due partite strepitose. La semifinale era un sogno, ma ora siamo qui e ce la giochiamo alla grande”.

SODDISFAZIONE – “Sono felice per i ragazzi e per il cammino in Champions League. Siamo partiti da un girone difficilissimo, ma siamo stati uniti insieme ai tifosi. Si lavora giornalmente per queste serate, che all’Inter mancavano da tanti anni”.

CRITICHE – “Non è un problema. So da dove provengono, chi parla bene, chi parla male. A volte ci stanno, a volte sono suggerite. Sono nel calcio da tanti anni, sono concentrato sulla squadra e sul mio lavoro”.

GOL SUBITI – “Ho rivisto gli ultimi due gol: sul primo è stato bravo il loro attaccante, mentre sull’ultimo mi hanno detto i giocatori che c’è stato un fischio che li ha fatti fermare. Però abbiamo fatto un grandissimo primo tempo e sapevamo che nel secondo il Benfica avrebbe accelerato. Ci siamo aiutati tutti insieme, anche i cambi, e centriamo la semifinale con merito”.

ATTACCANTI – “Il mio obiettivo è averli tutti e quattro a disposizione. A parte l’ultimo mese, non li ho mai avuti. Con questo calendario proibitivo ho bisogno di poter gestire tutti i giocatori e tutti mi hanno dato una grande mano”.