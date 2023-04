Inter-Benfica è stata una serata di grande gioia per i nerazzurri. Anche il presidente Steven Zhang ha voluto celebrare questo successo, intervenendo ai microfoni di Prime Video.

Ecco le sue parole:

GIOIA – “Significa molto. Abbiamo iniziato da lontano, con giocatori con poca esperienza e siamo arrivati qua. Vuol dire tanto per me e per lo staff”.

DERBY – “Questo Derby è un’occasione di vendetta. Vendetta per il passato, per la scorsa stagione. Una grande emozione anche per me”.

RENDIMENTO – “Ogni competizione vuol dire tanto per me: ogni partita conta come una semifinale. In campionato, dobbiamo fare bene così come in Champions League”.

CORREA – “Sono molto contento per Correa, che non segnava da molto tempo. Un’occasione per lui per segnare e mostrare le sue qualità. Ero commosso”.

CESSIONE – “Penso che ogni singolo giorno, ogni singola stagione noi cerchiamo di arrivare al top in tutte le competizioni. Ogni stagione ci prepariamo per questo. In questo momento non stiamo parlando di vendere con nessuno. Stiamo lavorando per andare avanti passo dopo passo”.