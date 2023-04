Grande rammarico per il Benfica e per l’allenatore, Roger Schmidt. I lusitani speravano di arrivare fino in fondo e, invece, sono stati eliminati da un grande Inter, che ha ampiamente meritato nel doppio confronto dei quarti di finale.

Tuttavia, nel post-partita, l’allenatore dei portoghesi ha avuto da recriminare su alcuni episodi da calcio di rigore e sull’utilizzo del VAR. Ecco le sue parole:

«Era già successo a Lisbona, le decisioni degli arbitri hanno influito anche sulla partita di oggi. C’era un rigore per noi, proprio come la scorsa settimana. Abbiamo avuto un po’ di sfortuna con quello. Per me possono far togliere il VAR nel calcio, così non ha senso!”