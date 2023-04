Inter-Benfica è stata una serata di grande festa per il popolo nerazzurro, ma sugli spalti di San Siro c’è stato spazio anche per qualche momento di terrore.

Come mostra il video qui sotto, durante il secondo tempo, con il risultato ancora sull’1-1, i tifosi del Benfica hanno iniziato a lanciare diversi fumogeni verso il settore occupato dai sostenitori dell’Inter. Fortunatamente, la situazione ha creato un po’ di scompiglio, ma è sembra essere rientrata in poco tempo senza danni. In ogni caso, rimane un gesto vergognoso.