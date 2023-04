Si sa, quando si affrontano partite delicate come una semifinale, soprattutto contro il Milan, ci si aggrappa a tutto, Cabala, scaramanzia, precedenti. E in tal senso, se la storia si ripete, allora l’Inter potrebbe in parte sorridere. Sì perché c’è una tradizione non scritta negli ultimi anni di Champions League: chi elimina il Porto, avversario nerazzurro negli ottavi di finale, solitamente approda in finale. Non ci credete? E invece i numeri sono lì a confermarlo.

Nel 2016/2017 la Juventus eliminò il Porto e poi arrivò fino in finale, persa per 4 a 1 contro il Real Madrid. I due anni successivi fu invece la volta del Liverpool, che dopo aver eliminato i lusitani vinse una finale perdendone poi un’altra. Dopo un anno di buco per la mancata presenza del Porto, fu la volta nel 2020/2021, con il Chelsea che vinse da outsider eliminando (tanto per cambiare) il Porto ai quarti di finale. Nel 2021/2022 uscì invece ai gironi, contro il Liverpool, poi di nuovo finalista. Quest’anno invece l’Inter ha eliminato i portoghesi… che sia un segno del destino? La speranza ovviamente è che i nerazzurri rispettino la tradizione, soprattutto visto l’euroderby in arrivo…