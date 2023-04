Inter-Benfica è stata una serata di grande festa per tutto il mondo nerazzurro, con i nerazzurri tornati in semifinale di Champions League dopo 13 anni. L‘unico rammarico è stato il non essere riusciti a portare a casa la vittoria, con il 3-3 dei portoghesi arrivato praticamente all’ultima azione. Una piccola beffa che ha fatto preoccupare alcuni tifosi.

Sui social e anche sul nostro canale YouTube abbiamo ricevuto decine di commenti di sostenitori nerazzurri che sostengono che il pareggio nel finale sia costato circa 1,9 milioni di euro di premi in meno per l’Inter. Fortunatamente non è vero: il premio per le vittorie delle singole partite, infatti, è previsto solo per i gironi di Champions League.

Come da regolamento, oltre ai 500 milioni di partecipazione da dividere tra le 32 squadre, all’inizio della competizione sono previsti 600 milioni di euro, da distribuire alle varie squadre, durante la fase a gironi, in base ai risultati ottenuti nelle singole partite: 2,8 milioni di euro per la vittoria 930mila euro per il pareggio. Ciò che rimane al termine della fase a gruppi, viene poi distribuito proporzionalmente tra le varie squadre in base ai al numero di successi ottenuti

Con l’ingresso nella fase a eliminazione diretta, dunque, non c’è più alcun premio legato ai risultati nelle singole partite. Ciò viene sostituito da un “premio qualificazione”, sempre più alto con l’avanzare dei turni.

Ricapitolando i ricavi ottenuti fin qui dall’Inter sono:

15,64 milioni di euro di bonus partecipazione

di bonus partecipazione 15,93 milioni di euro di ranking storico

di ranking storico oltre 11 milioni di euro di market pool diviso in due parti (la second quota non è ancora definitiva)

diviso in due parti (la second quota non è ancora definitiva) 2,8 milioni di euro per ogni singola vittoria e 930 mila per i pareggi, nei gironi (l’Inter ha ottenuto 3 vittorie e 1 pareggio)

per ogni singola vittoria e per i pareggi, nei gironi (l’Inter ha ottenuto 3 vittorie e 1 pareggio) 9,6 milioni di euro di premio qualificazione agli ottavi di finale

di premio qualificazione agli ottavi di finale 10,6 milioni di euro di premio qualificazione ai quarti di finale

di premio qualificazione ai quarti di finale 12,5 milioni di euro di premio qualificazione alle semifinali

La semifinale raggiunta ieri, dunque, è stato un grande traguardo economico e non solo sportivo. Poco importa se nella gara di San Siro sia arrivato un pareggio invece che una vittoria. I tifosi dell’Inter possono festeggiare senza preoccupazioni.