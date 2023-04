Il ritorno alle semifinali di Champions League sarebbe un traguardo storico per l’Inter, obiettivo che manca da ormai 13 anni. Per questo motivo, la gara di domani sera contro il Benfica, assume un valore ancora più particolare. Ma c’è di più: passare il turno, infatti, sarebbe fondamentale anche in chiave economica.

L’accesso alle semifinali di Champions, infatti, garantirebbe all’Inter un introito da 12,5 milioni di euro. Una cifra importante, che andrebbe ad aggiungersi ai quasi 70 milioni già garantiti dai risultati raggiunti in campo europeo. In totale, dunque, entrare tra le prime quattro permetterebbe un guadagno di oltre 80 milioni di euro (82,14 per la precisione, contando anche le multe legate al Fair Play Finanziario).

Non va dimenticata, inoltre, un’altra enorme occasione di guadagno che la semifinale fornirebbe: l’Inter dovrebbe giocare un’altra partita a San Siro. Ciò significherebbe un incasso di altissimo livello, con un tutto esaurito praticamente certo.

Inter-Benfica, dunque, è una gara da non sbagliare in alcun modo e può essere l’occasione per regalare delle boccate d’aria fresca non indifferenti alle casse societarie.