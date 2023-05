Si giocherà mercoledì 24 maggio allo Stadio Olimpico di Roma l’ultimo atto della Coppa Italia, con la finale che metterà di fronte Fiorentina e Inter. La Lega Serie A ha ufficialmente diramato oggi le informazioni sui biglietti per assistere all’incontro.

Questi i prezzi applicati per i vari settori:

Tribuna Monte Mario 190€ Tribuna Tevere 135€ Distinti 50€ Curve 35€ Non deambulanti e invalidi al 100% con accompagnatore 50€

Per bambini che non abbiano compiuto il 6° anno di età l’ingresso è gratuito senza diritto di posto.

Ai sostenitori della Fiorentina sono riservati i biglietti dei settori:

Curva Sud;

Distinti Sud;

Tribuna Monte Mario lato Sud;

Tribuna Tevere lato Sud.

Ai sostenitori dell’Inter sono riservati i biglietti dei settori:

Curva Nord;

Distinti Nord;

Tribuna Monte Mario lato Nord;

Tribuna Tevere lato Nord.

Tutti i biglietti sono non cedibili e saranno in vendita esclusivamente in modalità digitale su tutta le rete vendita vivaticket.com a partire dalle ore 14 di lunedì 8 maggio secondo le seguenti fasi:

Dalle ore 14 dell’8 maggio fino alle ore 10 del 10 maggio vendita riservata a:

abbonati Serie A 2022/2023 dell’Inter che potranno acquistare fino a 4 biglietti, purché gli intestatari risultino abbonati alla Serie A 2022/2023.

Dalle ore 14 del 10 maggio fino alle ore 10 del 12 maggio riprenderanno le vendite per:

Dalle ore 14 del 12 maggio fino alle 10 del 17 maggio si aggiungo alla vendita riservata anche:

Soci Inter Club che potranno acquistare fino a 4 biglietti purché tutti gli utilizzatori siano soci Inter Club regolarmente iscritti alla stagione 22/23.

FASE DI VENDITA “LIBERA” DEI BIGLIETTI RESIDUI

Per entrambe le squadre, alle ore 14 del 17 maggio 2023, eventuale inizio della fase di vendita libera dei biglietti residui di entrambe le squadre.