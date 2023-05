Occhi particolarmente interessati al campionato belga. La dirigenza interista di recente sembra aver iniziato a guardare con più frequenza le partite della Jupiler Pro League: dopo aver messo nel mirino Buchanan, a Marotta e Ausilio sarebbe stato offerto Michael Amir Murillo, terzino destro dell’Anderlecht.

A riportare la notizia è il giornalista Josè Miguel Dominguez, che sul proprio profilo twitter racconta come l’agenzia che gestisce il difensore 27enne, la Sports Entertainment Group, avrebbe proposto il suo assistito a diversi club italiani ed europei, tra cui proprio l’Inter. Sempre secondo il collega, il panamense sarebbe molto apprezzato e seguito nel vecchio continente al punto che per lui sarebbe arrivato il momento del salto in un club più blasonato.