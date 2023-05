The Athletic – L’Inter vuole Buchanan: c’è la trattativa

In estate, la rosa dell’Inter potrebbe essere totalmente rivoluzionata. Diversi giocatori potrebbero lasciare il club, con alcuni pronti a essere sacrificati in nome del bilancio. Per questo motivo, i nerazzurri si stanno muovendo anche in entrata e hanno trovato il nome giusto per la fascia destra: Tajon Buchanan del Club Brugge.

Il sito The Athletic ha confermato la trattativa tra il club belga e l’Inter, sottolineando anche come, però, non si sia ancora arrivati a un accordo tra le due società. Buchanan, d’altronde, è da tempo un obiettivo dei nerazzurri, che avrebbero provato ad acquistarlo già a gennaio, trovando la resistenza del Brugge.

In base anche a quanto emerso nelle scorse settimane, l’esterno canadese potrebbe lasciare il Belgio per una cifra che dovrebbe aggirarsi attorno ai 15 milioni di euro.

L’opinione di Passione Inter

Il talento di Buchanan non è in dubbio e un assaggio del suo potenziale lo si è potuto avere durante il Mondiale in Qatar. Da capire se il suo arrivo, verosimilmente al posto di Dumfries, possa essere fin da subito per fare il titolare dell’Inter. Infatti, la necessità di un primo periodo di adattamento non è da escludere. A quel punto, allora, l’Inter dovrebbe avere pronta un’alternativa.