TS – Inzaghi-Inter, addio sicuro: solo uno scenario può salvarlo

La stagione dell’Inter e di Simone Inzaghi è stata abbastanza travagliata. Il deludente rendimento in Serie A lo ha messo più volte in discussione, con il solo percorso nelle coppe a redimere la sua posizione. Tuttavia, l’addio a fine stagione sembra ormai inevitabile.

Lo riporta Tuttosport, che sottolinea come non ci sia ancora stata nessuna discussione per rinnovare il contratto che scade nel 2024. Un indizio chiaro, dal momento che Marotta non ha mai iniziato prima d’ora una stagione con l’allenatore in scadenza.

Solamente la vittoria della Champions League potrebbe modificare lo scenario attuale, mettendo l’Inter in difficoltà in merito al futuro di Inzaghi. Altrimenti, i nerazzurri sembrano intenzionati a puntare su un tecnico capace di alimentare il player trading e che conosce bene il nostro calcio.

Tramontata l’idea Pochettino, vicino al Chelsea, i nomi sulla lista sono sempre De Zerbi, Conceicao e Thiago Motta. I primi due, però, hanno una clausola importante da pagare, mentre l’allenatore del Bologna sta ancora temporeggiando prima di prendere una decisione definitiva sul suo futuro.

L’opinione di Passione Inter

Inzaghi sembra avere il destino segnato, nonostante l’Inter possa ancora raggiungere tutti gli obiettivi stagionali. Evidentemente, qualcosa si è guastato nel rapporto tra il tecnico e la dirigenza, e solo un finale di stagione trionfale può rimettere a posto le cose.

In ogni caso, trovare un’alternativa valida è tutt’altro che semplice. Tutti gli allenatori accostati all’Inter non sembrano così facilmente raggiungibili e il rischio di non trovare la giusta opzione per la nuova direzione tecnica potrebbe diventare concreto.