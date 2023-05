Giorni di fermento tra campo e mercato, con la fine della stagione che si avvicina ed i ricchi club di Premier League pronti a far spesa in Serie A. Il Chelsea ha un canale aperto da tempo con l’Inter e, alla ricerca di un nuovo portiere titolare, sembra sempre più convinto a puntare sul nerazzurro André Onana, seguito anche dal Manchester United.

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi scrive infatti che i Blues hanno messo il camerunese in prima fila nella lista degli obiettivi estivi e hanno tutta l’intenzione di affondare il colpo, cercando possibilmente di inserire nell’operazione una contropartita tecnica. L’Inter non gradisce l’ipotesi Kepa, portiere spagnolo in uscita da Londra, mentre potrebbe essere più interessata a profili come il difensore Chalobah o il centrocampista Loftus-Cheek. Anche se, scrive il quotidiano, al di sotto di una valutazione da almeno 40 milioni di euro la dirigenza nerazzurra non intende neanche sedersi al tavolo delle trattative.

L’opinione di Passione Inter

L’interesse di Chelsea e Manchester United per Onana è confermato e ve lo raccontiamo da settimane su Passione Inter. Da parte del giocatore non si registra alcuna spinta verso l’addio, anzi: si trova bene a Milano ed è riconoscente per l’opportunità che il club nerazzurro gli ha dato ingaggiandolo dopo la scadenza del suo contratto con l’Ajax. Ad oggi Onana non ha ancora espresso tutto il suo potenziale ed il rischio è quello di perdere uno dei top portieri del prossimo futuro. Ma resistere ai soldi della Premier League non è semplice per nessuno.