Il rendimento, soprattutto nelle notti europee, di André Onana non è certo passato inosservato. Il portiere nerazzurro, arrivato la scorsa estate a parametro zero dall’Ajax, sarebbe infatti finito sul taccuino di due big di Premier League in cerca di riscatto. La prima, come si sa da diverse settimane, è il Chelsea, con cui l’Inter ha stretto ormai un legame piuttosto saldo. La seconda invece, secondo Tuttosport, sarebbe il Manchester United.

Proprio per questo l’Inter spera possa scatenarsi un’asta al rialzo , specie se il rendimento di Onana dovesse rimanere altissimo (e magari decisivo) anche nella doppia semifinale contro il Milan. La base d’asta potrebbe partire da 40-50 milioni di euro, con Blues e Red Devils a darsi battaglia per il camerunense.

L’opinione di Passione Inter

Come già spiegato, per quanto Onana sia ormai un beniamino dei tifosi, la sua cessione a certe cifre sarebbe inevitabile. Arrivato a parametro zero garantirebbe una plusvalenza ricchissima, che non solo finanzierebbe l’arrivo di un sostituto all’altezza (Vicario dell’Empoli), ma permetterebbe probabilmente di rinforzare in maniera adeguata anche un altro reparto. Un sacrificio doloroso insomma, ma che potrebbe accontentare tutte le parti in causa, Inter in primis.