Francesco Acerbi è stato probabilmente la vera rivelazione dell’Inter. Arrivato tra i mugugni della tifoseria (e di Zhang) si è imposto fin da subito come un leader all’interno dello spogliatoio, dimostrando che non serve spendere cifre astronomiche per prendere un grande difensore. Tuttavia il suo futuro resta incerto. Il suo cartellino è ancora della Lazio e non è da escludere che Lotito complichi i piani nerazzurri.

A prescindere da quale sarà il futuro di Inzaghi infatti, secondo Corriere dello Sport è probabile che l’Inter cerchi di trattenere il giocatore. Vorrebbe dire avere in rosa un autentico jolly per la difesa, con tanto ancora da dare nonostante l’età. Tuttavia ogni valutazione è stata rimandata a fine anno, anche per capire dove si posizionerà l’Inter in classifica.

Il club nerazzurro infatti vorrebbe uno sconto sui 4 milioni fissati ad agosto per il riscatto , ma non è così scontato che possa ottenerlo da Lotito, anzi. Specie qualora l’Inter dovesse arrivare tra le prime 4 e avere quindi gli introiti della Champions League anche il prossimo anno. I nerazzurri potrebbero però giocarsi un asso nella manica: rimandare il difensore alla Lazio e cercare di strappare un’operazione più vantaggiosa. Il club biancoceleste infatti difficilmente pagherebbe volentieri 2,6 milioni di ingaggio a quello che di fatto sarebbe un separato in casa.

L’opinione di Passione Inter

Acerbi può dare ancora molto all’Inter, ma sicuramente verranno fatte valutazioni molto approfondite. Il suo valore non si discute, ma l’età non è da sottovalutare. Quando si hanno pochi soldi da spendere bisogna utilizzarli in maniera oculata. E quello per Acerbi sarebbe un investimento a fondo perduto, senza possibilità di riottenerli con una futura cessione. Per questo uno sconto, anche minimo, potrebbe incastrare tutti i pezzi del puzzle.