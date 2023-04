L’Inter, come la Roma, ha finalmente deciso di tagliare i ponti con Digitalbits, main sponsor insolvente da mesi con il club nerazzurro. La decisione ci regalerà probabilmente una maglia “nostalgica”, come ai vecchi tempi, senza scritte sul petto. Tuttavia, come rivelato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, sarà un unicum.

Già dalla partita successiva l’Inter valuterà un’opzione alternativa. Dato che è praticamente impossibile chiudere un accordo con un nuovo main sponsor da qui a fine stagione (sicuramente la società si è mossa ma il nuovo accordo arriverà dalla prossima annata), l’Inter avrebbe scelto di dare risonanza ad una delle sue iniziative benefiche.

Si tratta di Inter Campus , progetto sociale nato nel 1997 e che aiuta centinaia di bambini in tutto il mondo. Probabile, per non dire certo, che il club procederà poi per vie legali verso l’ormai ex sponsor principale. A differenza della Roma, che ha agito subito all’inadempienza della prima rata, l’Inter ha temporeggiato quasi un anno prima di muoversi, probabilmente per dimostrare, almeno da parte sua, di aver rispettato il contratto.

Zhang non ha visto un centesimo dei 25,5 milioni pattuiti, e, vista l’importanza delle partite in arrivo, soprattutto in Champions League, si è scelto di non dare ulteriore visibilità ad uno sponsor che non stava pagando. Tanti tavoli aperti per il futuro intanto, soprattutto con aziende arabe e compagnie aeree del Golfo Persico: il nuovo sponsor verrà probabilmente annunciato già nelle prossime settimane.