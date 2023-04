Dopo la Roma anche l’Inter opta per la soluzione drastica nei confronti dello sponsor di maglia Digitalbits che non ha mai saldato le rate di sponsorship come da contratto siglato a inizio stagione.

Sky Sport annuncia: “Visto lo stato di insolvenza contrattuale, da quello che ci risulta l’Inter avrebbe deciso di rimuovere il marchio Digitalbits dalla maglia a partire da Inter Lazio. Decisione presa anche in considerazione della visibilità globale delle prossime partite“.

Lo sponsor, che deve all’Inter una cifra che si aggira attorno ai 25 milioni di euro, era stato già rimosso in precedenza dalle maglie del settore giovanile e da quelle della squadra femminile. Logico pensare che il recentissimo passaggio di consegne in casa Digitalbits e l’arrivo dell’euroderby abbiano pesato sulla scelta presa dalla società di Zhang che non intende regalare ulteriore visibilità allo sponsor inadempiente.