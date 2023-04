Digitalbits cambia guida: cosa succede con l’Inter

In seguito agli ultimi cambiamenti che hanno colpito l’azienda, si torna a parlare di Digitalbits. La società di criptovalute che in questa stagione è stata main sponsor su tutte le maglie di gara dell’Inter, ha infatti annunciato un importante avvicendamento ai vertici. Daniele Mensi è stato nominato ufficialmente come nuovo amministratore delegato al posto di Al Burgio.

Un cambio che, alla luce dei rapporti burrascosi con l’Inter, in realtà non va ad incidere minimamente. L’aziende di criptovalute, come precisato da Tuttosport, non tornerà in ogni caso ad onorare i suoi impegni economici ad oggi non mantenuti con il club nerazzurro, sospesi da diversi mesi a causa della crisi del settore che ha colpito la stessa Digitalbits.

La nuova nomina, poi, difficilmente porterà ad una rottura con la vecchia gestione, dal momento che il nuovo amministratore delegato già contribuiva alla precedente linea aziendale nelle vesti di direttore generale. L’Inter, nonostante ciò, manterrà il nome della società di criptovalute sulle proprie maglie per due ragioni: la prima di natura commerciale riguarda l’elevatissimo numero di magliette vendute in questa stagione, la seconda invece di tipo giuridico, visto che un cambio di sponsor a stagione in corso “avrebbe potuto dare il là a contenziosi legali”.

L’Inter, in attesa di risolvere la questione Digitalbits, prosegue quindi la ricerca di un nuovo sponsor principale per la prossima stagione.