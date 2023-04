Dopo aver messo a tacere le critiche che lo avevano tormentato in questo 2023 per lo scarso rendimento avuto in campionato, ottenendo prima una storica qualificazione in semifinale di Champions League a 13 anni di distanza dall’ultima volta e poi l’accesso alla finalissima di Coppa Italia, Simone Inzaghi può chiudere una stagione memorabile.

Se il primo anno dell’allenatore sulla panchina nerazzurra era terminato con due trofei in più in bacheca, adesso – dopo aver già conquistato lo scorso gennaio la Supercoppa Italiana contro il Milan – Inzaghi ha l’opportunità di mettere a referto altre due coppe la sua seconda stagione. Oltre al duello finale del prossimo 24 maggio in Coppa Italia contro la Fiorentina, a maggio si giocherà l’andata e ritorno contro i cugini rossoneri in semifinale di Champions.

Nel frattempo, come riportato dai numeri diffusi questa mattina da Tuttosport, il bilancio provvisorio dell’ex Lazio sul biennio trascorso all’Inter evidenzia numeri da urlo. In quasi due stagioni Inzaghi ha portato nelle casse del club nerazzurro circa 200 milioni di euro , una cifra enorme raggiunta soprattutto grazie ai premi garantiti dal percorso europeo di quest’anno.

Per cogliere la portata di quanto fatto negli ultimi mesi è necessario avanzare un confronto con Antonio Conte, il quale viaggiava invece su una media di 60 milioni di euro a stagione. A pesare sul rendimento economico del tecnico leccese, oltre ad un ingaggio decisamente più alto rispetto a quello di Inzaghi, è stata infatti la doppia eliminazione rimediata alla fase a gironi in entrambe le annate trascorse a Milano.