Continua a rimanere saldo il rapporto tra Inter e Chelsea, iniziato due anni fa con la maxi operazione Lukaku. Il club londinese è alla ricerca di un portiere, e il primo della lista sarebbe proprio Onana. I nerazzurri però, che hanno già detto no a un possibile scambio con Kepa, potrebbero ammorbidirsi di fronte ad altri nomi più graditi.

Va detto, di fronte alla possibilità di una plusvalenza monstre di almeno 40 milioni (contando che Onana è arrivato da svincolato) l’Inter preferirebbe di gran lunga cedere il giocatore per denaro sonante, così da reinvestirne immediatamente una parte nel sostituto (Vicario). Tuttavia il Chelsea potrebbe avere un paio di graditi assi nella manica. Secondo La Gazzetta dello Sport se nella trattativa venissero inseriti Chalobah e/o Loftus-Cheek in casa Inter non direbbero certo no, anzi. Entrambi i profili sono infatti seguiti da tempo e molto graditi in casa nerazzurra. Senza contare che il Chelsea potrebbe ammorbidirsi ulteriormente per un eventuale prestito bis di Lukaku…

L’opinione di Passione Inter

L’Inter giustamente detta le sue condizioni: è il Chelsea che si è fatto avanti per Onana. L’ideale sarebbe effettivamente una cospicua somma di denaro, per dare respiro alle casse, ma in ogni caso l’Inter in estate dovrà intervenire in difesa e a centrocampo per sostituire i partenti (su tutti Skriniar e Gagliardini). Per questo l’inserimento di uno o due profili potrebbe essere perfetto per il club, che così prenderebbe due piccioni con una fava. Tra i due profili, quello di Chalobah al momento intriga di più: duttile, forte fisicamente e con grandi margini di crescita, in Italia potrebbe diventare un grande difensore.