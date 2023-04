Onana, l’Inter mette dei paletti al Chelsea: parte solo a certe condizioni

L’Inter ha fatto bene a mettere le cose in chiaro fin da subito: il club nerazzurro non è un discount. Se il Chelsea, che solitamente strapaga giocatori di livello discutibile, vuole Onana, allora dovrà impegnarsi maggiormente. Kepa è un portiere scostante, capace di picchi altissimi così come di cadute rovinose. E alla soglia dei 30 anni non si può più parlare di peccati di gioventù. Ecco perché l’Inter punterebbe invece su Vicario.

Come già detto un eventuale addio di Onana sarebbe doloroso, ma comprensibile. Nella situazione dell’Inter sarebbe insensato dire di no ad un’opportunità del genere. Onana è un ottimo portiere, ma, bisogna essere sinceri, probabilmente non è un fenomeno assoluto e senza pari. Ecco perché di fronte ad un’offerta simile e alla possibilità di prendere un ottimo sostituto ad un prezzo contenuto (Vicario costerebbe circa 15 milioni) rifiutare sarebbe controproducente.