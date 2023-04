Domenica l’Inter si giocherà una grossa fetta di qualificazione alla prossima Champions League. I nerazzurri infatti ospiteranno la Lazio, mentre il Milan giocherà con la Roma. Nonostante l’importanza del match è possibile che Inzaghi faccia rifiatare qualcuno dei big, soprattutto quelli usciti acciaccati da Inter-Juventus di Coppa Italia.

In difesa dovrebbe tornare titolare De Vrij, mentre a centrocampo non è da escludere la carta Gagliardini per arginare Savic e far rifiatare Calhanoglu e Barella. A sinistra dovrebbe giocare Gosens, mentre in attacco possibile spazio alla Lu-La, anche se Correa scalpita per una maglia da titolare. Queste le probabili formazioni della sfida: