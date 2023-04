Verso Inter-Lazio, la situazione infortuni in casa nerazzurra

Una delle possibili partite decisive in chiave Champions League incombe. Domenica l’Inter ospiterà infatti la Lazio, nel match che non solo potrebbe riaccendere le speranze quarto posto per gli uomini di Inzaghi, ma potrebbe anche assegnare lo Scudetto al Napoli. L’Inter però ci arriva stanca dopo la semifinale di Coppa Italia vinta con la Juventus e, soprattutto, con alcuni big acciaccati.

In infermeria però fortunatamente la situazione non preoccupa eccessivamente. Tolto infatti il lungodegente Skriniar, tutti, anche quelli usciti malconci dalla Coppa Italia, dovrebbero essere arruolabili per la partita con la Lazio. Per Calhanoglu e Barella si tratta infatti solo di un lieve affaticamento, nulla di grave. Secondo La Gazzetta dello Sport però, Inzaghi ci andrà cauto e difficilmente entrambi giocheranno dal primo minuto: più possibile una staffetta tra i due. A centrocampo potrebbe così avere una maglia da titolare Gagliardini, spesso impiegato da Inzaghi contro la Lazio per cercare di arginare (raramente con successo) lo strapotere fisico di Milinkovic-Savic.