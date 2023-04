Coppa Italia e Champions League, finale da urlo per l’Inter? Cosa dicono i bookmakers

Grazie alla vittoria nella semifinale di ritorno contro la Juventus, con gol di Dimarco, l’Inter di Simone Inzaghi si aggiudica la finale di Coppa Italia per il secondo anno consecutivo. Nella stagione precedente, i nerazzurri riuscirono a portarsi a casa il trofeo proprio contro i rivali bianconeri: quest’anno, con tutta probabilità, l’Inter dovrà vedersela con la Fiorentina di Vincenzo Italiano che – un po’ come la squadra di Simone Inzaghi – sta stupendo soprattutto nelle coppe riuscendo a raggiungere anche la semifinale di Conference League.

Con il successo di mercoledì sera, l’Inter conferma lo stranissimo trend di quest’anno: bella e vincente nelle coppe, spesso brutta e smarrita in campionato. La squadra di Inzaghi si trova attualmente al sesto posto in campionato, con il serio rischio di non giocare la prossima Champions League: eppure, il cammino in Coppa Italia e Champions League ha comunque esaltato i tifosi nerazzurri, con un finale di stagione che si preannuncia molto emozionante. Curioso e interessante è, allora, vedere cosa dicono i vari casino online e bookmakers sulle possibilità per l’Inter di portare a casa la Coppa Italia ma, soprattutto, la tanto ambita Champions League.

Le quote dei bookmakers sulla finale di Coppa Italia: quanto è favorita l’Inter?

Senza nascondersi, in vista della finale di Coppa Italia – che sia contro Fiorentina (come molto probabilmente sarà) o Cremonese – l’Inter è favorita visto l’organico a disposizione di Simone Inzaghi. La finale del 24 maggio, allo Stadio Olimpico di Roma, si preannuncia quindi già indirizzata: ma quando? Non molto secondo i bookmakers che decidono di piazzare la quota dell’Inter vincente in Coppa Italia a circa 1.50. Più dietro la Fiorentina a 2.25 e, ancora di più per ovvie ragioni, la Cremonese con una quota altissima di 100.00 considerato anche il risultato della semifinale di andata contro i viola di Italiano.

Lo scenario per l’ipotetica e clamorosa vittoria dell’Inter in Champions League è, ovviamente, molto diverso.

Quote Champions League dell’Inter: sogno realizzabile per l’Inter?

Le quote dei bookmakers in Champions League sono di certo molto diverse da quelle della Coppa Italia: in campo europeo, l’Inter non è certo la favorita, anzi.

Proprio poche ore fa, l’incredibile Manchester City di Guardiola ha spazzato via l’Arsenal con un sonoro 4-1 in quello che, a tutti gli effetti, era una finale “virtuale” di Premier League: i giocatori del City sembrano essere arrivati nel momento decisivo della stagione in una forma strepitosa. Ed è per questo che i bookmakers la mettono come favorita per la vittoria finale in Champions League con una quota, in media, di 2.00: dietro al club inglese c’è il Real Madrid, avversario da rispettare sempre e comunque in questa competizione.

Ci sono poi Inter e Milan che possono semplicemente sognare una vittoria finale, a differenza dei due club precedentemente nominati. Ma chi ha più possibilità tra i nerazzurri e i rossoneri? I bookmakers sono chiari: di poco, ma la favorita per arrivare alla finale è proprio l’Inter. Ma vincere sarebbe, ovviamente, un altro paio di maniche.