L’Inter, in finale di Coppa Italia, ci sarà: questa è una certezza. Quando usciranno e quanto costeranno i biglietti è ancora tutto da scoprire. Ma ipotizziamo quali potrebbero essere i prezzi e da quando potrebbero essere acquistabili.

La data è mercoledì 24 maggio, l’avversaria una tra Fiorentina e Cremonese (probabilmente i viola, visto che all’andata hanno vinto 2-0 in trasferta). Lo stadio sarà l’Olimpico di Roma, come ormai di consueto dalla stagione 2007/2008, con una capienza di 68 mila spettatori. Come riporta FanPage, i tagliandi dovrebbero cominciare a essere disponibili dai prossimi giorni e quasi sicuramente avranno una prelazione gli abbonati delle due squadre finaliste. Una volta terminata questa prima fase, poi, inizierà la vendita libera per tutti. Se verrano confermate le modalità utilizzate nella passata stagione, basterà semplicemente registrarsi sul sito di Vivaticket e procedere all’acquisto.

Non sono ancora usciti i prezzi ufficiali dei biglietti, ma si ipotizza saranno simili a quelli della finale del 2022. Ecco quelli dello scorso anno:

Tribuna Monte Mario – 190 euro;

Tribuna Tevere – 135 euro;

Distinti – 50 euro;

Curve – 35 euro;

Non deambulanti e invalidi al 100% con accompagnatore – Gratuito;

Bambini che non abbiano compiuto il 6° anno di età – Ingresso gratuito senza diritto di posto

La situazione e le dinamiche sui biglietti sono ancora in evoluzione, l’avversaria da incontrare si scoprirà questa sera. Ma intanto c’è una certezza: l’Inter giocherà ancora la finale di Coppa Italia, per il secondo anno consecutivo.