Digitalbits cambia pelle: possibili nuovi accordi con l’Inter?

L’insolvenza di Digitalbits, main sponsor dell’Inter, è uno dei grandi problemi della stagione nerazzurra. La società, infatti, ha perso parecchi milioni a causa di questa incresciosa situazione, ma lo scenario potrebbe cambiare improvvisamente.

Come riportato da Milano Finanza, la blockchain opensource ha cambiato pelle. Il nuovo amministratore delegato e socio di riferimento è Daniele Mensi. Quest’ultimo ha preso il posto di Al Burgio, founder di Digitalbits, che aveva preso gli accordi di sponsorizzazione con i club di calcio, tra i quali l’Inter.

Il nuovo corso di Digitalbits, allora, vorrà essere nel segno della discontinuità rispetto al passato, per porre rimedio al danno economico e di immagine della precedente gestione. Per questo motivo, è probabile che nelle prossime settimane possano esserci dei colloqui con l’Inter, al fine di trovare soluzioni valide per entrambe le parti. La natura di questi nuovi accordi non è ancora chiara al momento.