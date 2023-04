Una partita che vale più di tre punti. Domenica, alle 12:30, a San Siro andrà in scena Inter-Lazio, una sfida delicatissima per la classifica delle due squadre, in particolare dei nerazzurri che non possono più sbagliare se non vogliono perdere il treno della prossima Champions. Ma c’è anche un altro motivo per cui, per Inzaghi, vincere con i biancocelesti avrebbe un’importanza capitale: tenere sempre più salda la propria panchina e scacciare i fantasmi del suo successore, quello di Sarri in primis.

Come scrive Il Messaggero, l’ex tecnico del Napoli sarebbe uno dei candidati principali a sostituire Simone in caso di esonero. Da tempo la sua filosofia di gioco e le sue idee calcistiche stuzzicano la dirigenza nerazzurra, che aveva già sondato il suo profilo nel post-Conte. Alla fine, però, scelse Inzaghi, mentre Sarri prese il posto del collega alla Lazio. Se i nerazzurri dovessero fallire l’obiettivo quarto posto e, al contempo, i biancocelesti conquistassero un piazzamento Champions, allora potrebbero aprirsi nuovi scenari: come il piacentino licenziato e il toscano – nel caso Lotito non accontentasse le sue richieste, ovvero 4/5 acquisti mirati – eventualmente pronto a trasferirsi a Milano.

Ovviamente al momento non c’è nulla di concreto, sono solo ipotesi – che potrebbero verificarsi solo a certe condizioni – per il futuro. Prima di tutto c’è una stagione da chiudere nel migliore dei modi e, ancor prima, domenica c’è da giocare un importantissimo Inter-Lazio: in palio ci sono più di tre punti.