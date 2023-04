Handanovic, il saluto della Curva: l’addio è ormai certo

Samir Handanovic, capitano dell’Inter, ha dovuto assistere seduto in tribuna alla festa dei suoi compagni per il raggiungimento della finale di Coppa Italia. Il portiere nerazzurro, infatti, era squalificato a causa del diverbio avuto con Cuadrado, nella gara di andata.

Tuttavia, da lì Handanovic avrà potuto leggere meglio lo striscione che la Curva Nord gli ha dedicato durante Inter-Juventus. Questo il messaggio per il portiere e capitano nerazzurro:

“Fieri del tuo senso di appartenenza. Milano sarà sempre casa tua”.

Un omaggio che suon come un commiato. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, il suo contratto in scadenza a giugno non verrà rinnovato.